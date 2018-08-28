Скільки можна їсти цукру в день
До ароматної кави або трав’яного чаю хочеться чогось солодкого. Проте не варто захоплюватися споживанням цього продукту.
Норма вживання цукру залежить від кількості спожитих калорій. пише Cosmo.
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Медики рекомендують споживати цукру не більше 10% від денної норми калорій. Тобто, якщо людина споживає 2000 ккал на день, то норма цукру – до 52 грами (12 чайних ложечок).
Цукор: скільки можна в день
Всесвітня організація охорони здоров'я радить вживати двічі менше цукру.
Цукор людина може вживати у чистому вигляді (цукор-пісок) або ж у певних натуральних продуктах (мед). Найбільше цукру міститься у печиві та цукерках, проте він міститься і в йогурті, і в сиропах. Натуральний цукор людина споживає зі фруктами чи овочами, молочними продуктами.
При надмірному вживанні цукру у людини погіршиться концентрація уваги, загостриться акне і збільшиться ризик виникнення зморшок. Якщо людина тривалий час вживатиме надмірну кількість цукру, то це може призвести до надмірної ваги, запалення, розвитку хронічних хвороб, діабету.
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