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Скільки можна їсти цукру в день

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Скільки можна їсти цукру в день
Скільки можна їсти цукру в день / yourhealth.net.au

До ароматної кави або трав’яного чаю хочеться чогось солодкого. Проте не варто захоплюватися споживанням цього продукту.

Норма вживання цукру залежить від кількості спожитих калорій. пише Cosmo.

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Медики рекомендують споживати цукру не більше 10% від денної норми калорій. Тобто, якщо людина споживає 2000 ккал на день, то норма цукру – до 52 грами (12 чайних ложечок).

Цукор: скільки можна в день
Цукор: скільки можна в день

Всесвітня організація охорони здоров'я радить вживати двічі менше цукру.

Цукор людина може вживати у чистому вигляді (цукор-пісок) або ж у певних натуральних продуктах (мед). Найбільше цукру міститься у печиві та цукерках, проте він міститься і в йогурті, і в сиропах. Натуральний цукор людина споживає зі фруктами чи овочами, молочними продуктами.

При надмірному вживанні цукру у людини погіршиться концентрація уваги, загостриться акне і збільшиться ризик виникнення зморшок. Якщо людина тривалий час вживатиме надмірну кількість цукру, то це може призвести до надмірної ваги, запалення, розвитку хронічних хвороб, діабету.

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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