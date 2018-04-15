Скільки можна заробити, працюючи фрілансером в Україні: топ професій

Фріланс-біржа Frelancehunt підрахувала скільки заробляють українські фрілансенри на внутрішньому ринку.

В аналітиці враховані розцінки 30 тисяч користувачів.

Найбільше фахівців працює в сфері дизайну – 25%, копірайту (робота з текстами) – 23%, послуг – 22%, програмування – 22%.

З них найбільш оплачуваних напрямком є ​​програмування.Середні ціни на послуги програмістів – 8-22 доларів за годину. Залежать ціни від володіння мовами і конкретної спеціалізації.

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Системні адміністратори так само популярні, як програмісти. Вартість години роботи – 10-17 доларів за годину. Також цінуються консалтингові – 20 доларів, юридичні – 17-19 доларів за годину і бухгалтерські послуги – 9 доларів.

Найдорожче клієнтам обійдеться тізерна реклама (інтернет-реклама з провокаційним, інтригуючим користувачів змістом) та генерація лідів – 17 доларів за одну годину роботи.

Ціни на послуги дизайнерів невисокі, проте це залежить від умінь фахівця та конкретного напрямку. До прикладу, найдешевшими є послуги з обробки фото і оформлення сторінок в соціальних мережах (6-7 доларів/година), дорожче – дизайн мобільних додатків і розробка шрифтів (13-14).

Одними з найменш оплачуваних напрямків є переклад і робота з текстами.