Скільки нечесних суддів часів Революції Гідності отримали покарання, – Шалайський

Про суддів, які ухвалювали свавільні рішення у часи Революції Гідності, розповів гість програми "Честь і НЕчесть" з Олексою Шалайським та Галиною Чижик – голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

"У часи Революції Гідності понад 300 суддів зі всієї України замість того, щоб вершити правосуддя, слухали вказівки політиків. І головне, що лише 15% з них отримали покарання", – зазначив Шалайський.

Читайте також: Нардеп Ємець розповів, яким чином змусив своїх колег проголосувати за Антикорупційний суд

"Непокаране зло завжди повертається нахабнішим. Якщо після Революції Гідності і всього, що відбулося, суди, які були частиною репресивної машини не те, що не покарали, а підвищили, як у питанні із Верховним Судом, то це сигнал всій системі, що треба так діяти. Якщо тоді це було 300 суддів, то, не приведи Боже, наступного разу це буде 3 тисячі суддів. Тому питання позбавляння взагалі доступу цих людей до правосуддя – це питання виживання країни як такої", – запевнив Шабунін.

"Фактично, український парламент, я нагадаю, одразу після Революції ухвалив люстраційний закон для суддів і передбачив навіть спеціальну процедуру, за якою судді Майдану мали б бути звільнені. Звільняти їх мала Вища рада юстиції, на той час, сьогодні – це Вища рада правосуддя. Також було створено спеціальну комісію, яка перевіряла суддівські рішення, готувала висновки. на підставі цих висновків Вища рада правосуддя ухвалювала рішення про звільнення суддів. Неля Ластовка – якраз дуже цікавий кейс. Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя сказала, мовляв, так, суддя ухвалювала свавільні рішення, позбавляючи прав учасників поїздки до Межигір'я, і за це вона має бути звільнена", – розповіла Чижик.

Читайте також: Право на життя дається Богом, а не парламентом, – голова Конституційного суду

"Неля Ластовка була елементом в системі тиску на суддів. Уже в новому 2018 році Вища рада правосуддя зібралася пленарним складом, аби вирішувати, чи погоджуватися з колегами, які сказали звільняти, чи ні. Доповідачем, примітно, що був Ігор Бенедисюк, голова органу, якого сам же президент рекомендував до Вищої ради правосуддя. І що трапилося? Вища рада сказала, мовляв, так, рішення були свавільні, однак спливли строки. І Неля Ластовка зберегла посаду. І, фактично, сьогодні вона залишається головою суду, який розглядає справи громадських активістів, і, зокрема, Віталія Шабуніна", – додала Чижик.

Більше – дивіться у програмі.