Скільки нелегальних обмінників виявили у 2019 році: дані НБУ

У 2019 році Нацбанк перевірив понад 1 тисячу пунктів обміну валют небанківських фінустанов. Нелегально працювали 58 обмінників.

Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.

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За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

Які порушення виявили:

проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;

значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;

ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.

У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.