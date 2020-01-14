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      Скільки нелегальних обмінників виявили у 2019 році: дані НБУ

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      Скільки пунктів обміну валюти незаконно надавали послуги у 2019 році / narodna-pravda.ua

      У 2019 році Нацбанк перевірив понад 1 тисячу пунктів обміну валют небанківських фінустанов. Нелегально працювали 58 обмінників.

      Про результати перевірок повідомили на сайті НБУ.

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      За даними регулятора, нелегальні пункти працювали в Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській і Херсонській областях.

      Які порушення виявили:

      • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
      • значна невідповідність між обсягами готівки в касі та у бухгалтерській звітності;
      • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит НБУ.

      Інформацію про нелегальні обмінні пункти Нацбанк надіслав до правоохоронних органів.

      Детально з інформацією про виявлені нелегальні обмінники можна ознайомитися тут.

      У 2018 році в Україні виявили 78 нелегальних пунктів обміну валюти.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини Києва Гроші НБУ Валюта Новини Дніпра Новини Донецька Вінниця Новини Львова Тернопіль Новини Харкова Новини Херсона
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