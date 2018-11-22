Скільки новонароджених на окупованій частині Донбасу залишились без громадянства: шокуючі цифри

Кілька десятків тисяч українців, але без громадянства. Таку ситуацію маємо зараз через окупацію частини Донбасу. Про результати свого дослідження розповіли в представництві ООН в Україні, адже вони занепокоєні таким розвитком подій. Цифри і справді шокують.

Сюжети про отримання свідоцтва про народження у псевдореспубліках часто показують телеканали на окупованих територіях. От тільки там ніколи не скажуть, що діти, які отримали ці так звані документи, стають, фактично, людьми без громадянства.

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"Якщо у вас є документи, які ніхто не визнає – це як бути без документів. Зараз ми говоримо про дітей, які народилися після конфлікту. Приблизно 40 тисяч", – зазначив тарший радник з правових питань УВКБ ООН в Україні Юк Бессо.

Без права на лікування в Україні чи за кордоном, без права на освіту будь-де, без соціальних гарантій та підтримки. Навіть самі так звані громадяни квазіреспублік розуміють свої "широкі" перспективи з папірцями замість паспорта та інших документів.

"У Луганську народну республіку можна їздити, в Росію, Південну Осетію, і в Абхазії теж можна", – каже блогерка з Донецька Катерина. Тож дехто їде народжувати на підконтрольну територію. У пологові будинки найближчих міст. Серед них – Бахмут.



Псевдосвідоцтво про народження

"За 9 місяців цього року в пологовому відділенні нашого міста жінок з непідконтрольних територій було 53. Які умови: жінки лежать і народжують в таких же умовах, як і мешканці нашого міста", – розповіла начальниця Управління охорони здоров'я Бахмутської міської ради Олена Миронова.

Мама, яка хоче народити дитину на контрольованій території України, просто оформлюється до пологового будинку, народжує там дитину. І, як ви знаєте, у нас сьогодні реалізована послуга отримання свідоцтва безпосередньо в пологовому будинку,

– начальниця відділу Міністерства юстиції України Ольга Почекіна.

Тож малеча отримує громадянство. А от на батьків дітей, які народилися на окупованих територіях, чекає довга процедура переоформлення документів. Адже потрібно довести, що дитина їхня: надати фото чи відеодоказів, привести свідків.

Батьки цієї дитинки, яка народилася в Донецькій чи Луганській області, мають звернутися до суду за місцем свого перебування на контрольованій території з заявою про встановлення юридичного факту народження дитини. Зараз є окрема стаття в цивільно-процесуальному кодексі, яка регламентує такий розгляд справ. Такі справи мають розглядатися невідкладно судами,

– наголосив керівник проекту з правової допомоги особам без громадянства ГО 10 квітня Василь Снідко.

Уже з документом із суду треба йти до РАГСу та отримувати свідоцтво про народження. Процедура займає від кількох тижнів до кількох місяців. І саме це – найбільша перешкода, кажуть у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій.

"Більша частина людей цього не роблять, бо сам механізм – дуже незручний. Ми намагались спростити його, але поки що, на жаль, нам це не вдається", – підкреслив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука.

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За закон, який спрощує процедуру, депутати проголосували ще близько року тому Однак, механізму, "як діяти РАГСу", не прописали. Це питання досі обговорюють у профільних міністерствах. І коли його вирішать - не може сказати ніхто.