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Скільки обіцянок не виконав уряд Гройсмана: неочікувані дані

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Рівно два роки минуло з того часу як найкращий господарник країни очолив уряд. І в Кабінеті Міністрів багато чого змінилось. Стабільним залишилось лише обіцянки які уряд так і не виконав. І назбиралось їх за два сезони немало.

740 – таку кількість обіцянок дав уряд Гройсмана за два роки роботи. У перший рік роботи урядовці дали 560 обіцянок, з яких виконали лише кожну четверту.

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Вже на другий рік роботи Гройсман і компанія дали 381 обіцянку, з яких провалили 48, а рівень виконання впав до 18%.



Загалом з усіх обіцянок за два роки виконання чекають 502 обіцянки, або ж 67,8%. Кабінетом Міністрів України незадоволені 67% українців.

Найбільш різке падіння довіри до уряду трапилось у 2016 році з 27% до 13%.

Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.

Теги: Новини політики Новини України Володимир Гройсман Кабінет Міністрів України
Джерело: 24 Канал
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