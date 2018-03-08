Скільки осіб постраждали разом із Скрипалем від отрути: оприлюднено неочікувані дані

Виконувач обов'язків головного констебля Уілтширської поліції Кір Прітчард заявив, що загалом внаслідок отруєння колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії постраждала щонайменше 21 особа.

Відповідні його слова передає Sky News.

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Так, за словами головного поліцейського графства, наразі три потерпілих перебувають у лікарні: Сергій Скрипаль, Юлія Скрипаль і один із правоохоронців Нік Бейлі, який прибув на місце інциденту для проведення слідчих дій.

"Решті провели усі необхідні лікувальні процедури, вони здали аналізи крові, їм було надано психологічну підтримку та консультації", — додав Прітчард.

Нагадаємо, 4 березня у місті Солсбері, що на півдні Сполученого королівства, отруїли 66-річного колишнього російського військового розвідника Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річна донька Юлія. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.