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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НАДІЯ САВЧЕНКО ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки отримають українські спортсмени за перемоги на Паралімпіаді-2018: названо суми

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Українські учасники Паралімпіади-2018
Українські учасники Паралімпіади-2018 / Фото із facebook-сторінки Валерія Сешкевича

18 березня у південнокорейському Пхьончхані закінчилися Паралімпійські ігри 2018. Збірна України на турнірі здобула 22 нагороди.

Як стало відомо, держава виплатить Чемпіонам та призерам ХІІ зимових Паралімпійських ігор грошові винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень, або 3,44 мільйона доларів. Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич.

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Так, паралімпійські чемпіони отримають 125 тисяч доларів, срібні призери – 80 тисяч доларів, володарі бронзи – по 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, збірна України здобула 22 нагороди – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Завдяки цьому команда закінчила Паралімпіаду-2018 на 6 позиції у загальному медальному заліку.

Теги: Новини спорту Паралімпіада-2018
Джерело: 24 Канал
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