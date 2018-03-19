Скільки отримають українські спортсмени за перемоги на Паралімпіаді-2018: названо суми

18 березня у південнокорейському Пхьончхані закінчилися Паралімпійські ігри 2018. Збірна України на турнірі здобула 22 нагороди.

Як стало відомо, держава виплатить Чемпіонам та призерам ХІІ зимових Паралімпійських ігор грошові винагороди на загальну суму понад 90 мільйонів гривень, або 3,44 мільйона доларів. Про це повідомив заступник міністра молоді та спорту Микола Даневич.

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Так, паралімпійські чемпіони отримають 125 тисяч доларів, срібні призери – 80 тисяч доларів, володарі бронзи – по 55 тисяч доларів.

Нагадаємо, збірна України здобула 22 нагороди – 7 золотих, 7 срібних та 8 бронзових медалей. Завдяки цьому команда закінчила Паралімпіаду-2018 на 6 позиції у загальному медальному заліку.