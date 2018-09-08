Скільки отримуватимуть військовослужбовці після підвищення зарплат

Після реалізації рішення Ради національної безпеки й оборони грошове забезпечення військовослужбовців в зоні бойових дій суттєво збільшиться.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко у Вінниці, повідомляє УНН.

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Скільки снайпер отримуватиме зараз – після реалізації позавчорашнього рішення Ради нацбезпеки й оборони на фронті? 20 тисяч гривень. 10, як солдат, і 10 доплати за участь в Операції об'єднаних сил, – сказав Порошенко.

Він також запевнив, що середня заробітна плата в Україні перевищить 10 тисяч гривень.

"Ми випереджуючими темпами будемо забезпечувати зростання зарплат. У середньому по країні це буде більш ніж 10 тисяч", – зазначив Порошенко.

За його словами, частка заробітної плати у валовому продукті повинна збільшувалася завдяки зростанню ефективності праці.

"І якщо люди отримуватимуть вдома, і сьогодні це вже реально, 400-500-600 євро, навіщо їм їхати?" – додав Порошенко.

Нагадаємо, під час засідання Ради національної безпеки і оборони України у четвер, 6 вересня, Петро Порошенко виступив за підвищення грошового забезпечення для українських військовослужбовців щонайменше на 30%.