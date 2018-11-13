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      Скільки потрібно пити чаю щодня, щоб захистити серце від хвороб

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      Скільки потрібно пити чаю щодня, щоб захистити серце від хвороб
      Скільки потрібно пити чаю щодня, щоб захистити серце від хвороб / unsplash.com

      Дослідники з Університету Західної Австралії виявили, що щоденне вживання чашки чаю або жмені ягід в день знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

      Про це йдеться у статті Daily Mail.

      Читайте також: Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб

      Вчені провели аналіз харчової поведінки та стану здоров'я 53 тисяч людей. Усі вони брали участь у дослідженні Danish Diet, Cancer and Health Study, яке тривало впродовж 23 років.

      via GIPHY

      Експеримент показав, що люди, які вживали щодня близько 500 міліграмів флавоноїдів (містяться у великій кількості в зеленому чаї), набагато рідше страждали від серцево-судинних захворювань. Вчені помітили у любителів зеленого чаю зниження ризику розвитку ішемічної хвороби і інсульту.

      Флавоноїди мають протизапальну та антиоксидантну дію.

      Ці речовини також містять у чорниці, броколі, шоколаді та чашці чаю.

      via GIPHY

      Висновок науковців: щодення вживання 500 міліграмів флавоноїдів захистить серце від хвороб.

      Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.

      Теги: LifeStyle Здоров'я Лікування Серцево-судинні захворювання Профілактика захворювань
      Джерело: 24 Канал
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