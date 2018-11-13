Скільки потрібно пити чаю щодня, щоб захистити серце від хвороб

Дослідники з Університету Західної Австралії виявили, що щоденне вживання чашки чаю або жмені ягід в день знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань

Про це йдеться у статті Daily Mail.

Читайте також: Вживання якого препарату знизить розвиток серцево-судинних хвороб

Вчені провели аналіз харчової поведінки та стану здоров'я 53 тисяч людей. Усі вони брали участь у дослідженні Danish Diet, Cancer and Health Study, яке тривало впродовж 23 років.

Експеримент показав, що люди, які вживали щодня близько 500 міліграмів флавоноїдів (містяться у великій кількості в зеленому чаї), набагато рідше страждали від серцево-судинних захворювань. Вчені помітили у любителів зеленого чаю зниження ризику розвитку ішемічної хвороби і інсульту.

Флавоноїди мають протизапальну та антиоксидантну дію.

Ці речовини також містять у чорниці, броколі, шоколаді та чашці чаю.

Висновок науковців: щодення вживання 500 міліграмів флавоноїдів захистить серце від хвороб.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.