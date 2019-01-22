Скільки потрібно побачень, щоб стати парою: дослідження

В середньому респондентам знадобилося дев'ять побачень з майбутнім партнером, щоб відносини переросли в щось серйозне.

Про це повідомляє The Independent з посиланням на британську компанію Avant Homes, яка провела соціологічне дослідження.

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Зазначається, що 2000 респондентів задали питання: скільки побачень потрібно, щоб добре пізнати людину? Який час оптимально зустрічатися перед тим, як з'їхатися?



Парі потрібно 9 побачень, щоб зрозуміти сумісність

Чверть опитаних сказали, що закохалися з першого погляду. А кожному десятому потрібно місяць, щоб закохатися.

Учасники опитування в середньому закохувалися двічі в житті. Більшість стверджують, що вигадувати оригінальні ідеї для побачень необов'язково – найчастіше до відносин ведуть спільні вечері, походи в бар або кіно.

А щоб зрозуміти, що партнер тобі підходить – необхідно дев'ять побачень.

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