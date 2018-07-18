Скільки потрібно сміятися, щоб жити довше: висновок вчених

Італійські вчені впевнені, що сміх здатний продовжити життя та покращити його якість.

Щоб сміх мав оздоровчий ефект, потрібно сміятися щодня, пише портал "ЖивиАктивно".

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Для того, щоб жити довше, потрібно щодня сміятися не менш ніж 30 хвилин.

Лікарі неодноразово наголошують, що сміх вібраціями може нормалізувати кровообіг та моторику внутрішніх органів, зокрема печінки, серця і легень.

Статистичні дані вказують на те, що сучасна людина сміється на 10 хвилин менше, ніж люди, які жили 500 років тому.

Дослідники з Інституту психосоматичної медицини Riza переконані, що сміх особливо важливий для тих, кому вже минуло сорок. Під час цього відбувається викид адреналіну і посилюється імунний захист.

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала, які звички здатні продовжити життя людини на 2-14 років.