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Скільки потрібно сміятися, щоб жити довше: висновок вчених

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30 хвилин сміху здатні продовжити життя
30 хвилин сміху здатні продовжити життя / unsplash.com

Італійські вчені впевнені, що сміх здатний продовжити життя та покращити його якість.

Щоб сміх мав оздоровчий ефект, потрібно сміятися щодня, пише портал "ЖивиАктивно".

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Для того, щоб жити довше, потрібно щодня сміятися не менш ніж 30 хвилин.

via GIPHY

Лікарі неодноразово наголошують, що сміх вібраціями може нормалізувати кровообіг та моторику внутрішніх органів, зокрема печінки, серця і легень.

Статистичні дані вказують на те, що сучасна людина сміється на 10 хвилин менше, ніж люди, які жили 500 років тому.

Дослідники з Інституту психосоматичної медицини Riza переконані, що сміх особливо важливий для тих, кому вже минуло сорок. Під час цього відбувається викид адреналіну і посилюється імунний захист.

via GIPHY

До слова, виконуюча обов'язків міністра охорони здоров'я України Уляна Супрун назвала, які звички здатні продовжити життя людини на 2-14 років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Довголіття
Джерело: 24 Канал
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