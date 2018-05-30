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ВБИВСТВО АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"

Скільки працівників загинуло під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу з футболу в Росії

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У 19 столітті під час зведення найбільшого православного храму Петербурга, Ісаакіївського собору, із 400 тисяч робітників приблизно четвертина відправилась на той світ. Серед причин – хвороби та нещасні випадки. Найбільш кричущим став випадок із "позолотою куполів", в процесі якого випарами ртуті отруїлися понад 100 людей. Відтоді минуло чимало часу, пропорції звичайно зменшилися, але не методи.

21 працівник загинув під час зведення об'єктів до Чемпіонату світу із футболу.

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Найбільша кількість полягли при будівництві "Зеніт-Арени" – 8 працівників. Один із них виявився північно-корейським гастарбайтером. За 10 років зведення на острові "Крестовский", з 2007 до 2017 року, встиг піти на той світ і архітектор Кісьо Курокава. А бюджет зріс у понад 7,5 разів: з 6,7 до 50 мільярдів рублів.

Кісьо Курокава
На той світ пішов і архітектор Кісьо Курокава

На другому місці за жертовністю – 45-тисячник "Волгоград-Арена", під час будівництва якого на берегу Волги загинуло 5 робітників. У Нижньмоу Новгороді пішло на той світ четверо. Загальна ж вартість підготовки до чемпіонату світу в Росії оцінюється у понад 13,2 мільярди доларів. 

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" – дивіться тут.

Теги: Новини Росії Жертви Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
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