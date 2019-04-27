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      У скільки Путіну обійдеться видача паспортів на Донбасі: вражаюча сума

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      Скільки Путіну коштуватиме видача паспортів на Донбас
      Скільки Путіну коштуватиме видача паспортів на Донбас / Фото з відкритих джерел

      Рішення Володимира Путіна видавати російські паспорти жителям окупованих територій України обійдеться бюджету Росії в декілька мільярдів доларів.

      Російське видання The Bell з посиланням на експертів повідомило, що видача російських паспортів на території окупованого Донбасу коштуватиме Росії майже три мільярди доларів щорічно. 

      Читайте також: Паспорт для окупованих: як Путін впливатиме на Донбас та чим це може завершитись

      Вони пояснили, що російський паспорт надає його власнику право на безкоштовну освіту, медицину й отримання мінімальної пенсії у розмірі майже дев'ять тисяч рублів, а на окупованій частині Донбасу проживає близько одного мільйона пенсіонерів. Тож лише виплати людям похилого віку обійдуться Кремлю майже у два мільярди доларів.

      Однак Володимир Путін назвав цифри аналітиків "страшилками" та заперечив інформацію, що Росії видача паспортів дорого обійдеться. 

      Ось ці "страшилки" вкидаються, безумовно, тими людьми або тими політичними силами, які не хочуть, щоб Росія якось підтримувала людей, які проживають на Донбасі, 
      – заявив президент РФ.

      Він додав, що витрати можуть досягти 100 мільярдів рублів не за рік, а за кілька наступних років.

      Що відомо про видачу паспортів РФ на окупованому Донбасі?24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення процедури отримання російського громадянства для жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей. Спрощена процедура передбачає:

      • Заяву на видачу громадянства РФ від жителів окупованих територій України повинні розглядати не довше трьох місяців.

      • Особи, які постійно проживають на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України можуть отримати паспорти РФ без обов'язкових іспитів чи дотримання вимоги щодо проживання в Росії терміном у понад п'ять років.

      • Основні умови зміни громадянства – наявність паспортів самопроголошених "ЛНР" і "ДНР".

      • Охочим потрібно приїхати в Ростовську область, на окупованій території паспорти отримуватимуть лише проросійські бойовики.

      Видача паспортів РФ на окупованій території україни: останні новини
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Володимир Путін Бюджет Новини Росії Україна – Росія Гроші
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