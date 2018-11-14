Скільки "Радикальна партія" заплатила прокремлівським каналам за рекламу
"Радикальна партія" витратила 3 мільйони гривень на телевізійну рекламу в липні-вересні цього року.
З них 900 тисяч коштував піар на телеканалі "112".
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Ще майже мільйон пішло на розміщення інформаційних роликів в ефірі телеканалу NewsOne.
Реклама на телеканалах
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Це при тому що більшість народних депутатів РПЛ підтримали санкції проти "112" та NewsOne.
У липні-вересні радикали витратили 12,9 мільйонів гривень, з них 4,8 мільйонів партія спрямувала на рекламу
Витрати Ляшка
Загалом Олег Ляшко вже встиг дати 290 обіцянок, з яких 88 виконав, а 112 — провалив.
Джерело: 24 канал
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