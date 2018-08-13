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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Скільки разів на тиждень можна їсти вівсянку

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Як часто можна їсти вівсянку
Як часто можна їсти вівсянку / unsplash.com

Дієтологи рекомендують снідати вівсяною кашею не частіше, ніж один раз на 2-3 дні, адже вона вимиває кальцій з організму. Інші сніданки варто заміняти різноманітними крупами.

Про це повідомляє "Країна здоров'я".

Зі слів фахівців, дуже важливо – яку саме крупу використовують для приготування вівсяної каші.

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Найкорисніша вівсянка – з цільних зерен вівса, але для її приготування потрібно досить багато часу, тож більшість любителів такого сніданку надають перевагу каші з круп.

Адже приготувати їх можна за кілька хвилин – просто залити потрібну кількість пластівців окропом. Але користі в такій каші набагато менше, особливо, якщо в ній додатково міститься цукор, шматочки фруктів та інші додатки.

Кашу з додатками взагалі не рекомендовано часто вживати – так можна набрати зайву вагу і зіпсувати кишечник.

Як часто можна їсти вівсянку

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Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Здорове харчування
Джерело: 24 Канал
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