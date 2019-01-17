Скільки років треба українцю, щоб назбирати на власну квартиру: інфографіка по містах

З іпотекою в Україні сутужно. І навіть якщо й пощастить взяти кредит на житло, відсотки за нього досить немалі. Та й виплачувати його треба буде років 20. Журналісти 24 каналу порахували – скільки знадобиться часу, якщо економити і відкладати гроші на купівлю житла.

Хороша новина для львів'ян: виглядає, що з їхнім рівнем середніх зарплат та вартістю квардатного метру житла, накопичити на квартиру вийде найшвидше, порівняно з мешканцями інших найбільших міст України.

У наших розрахунках все досить усереднено: і доходи, і витрати. Але загальна тенденція щодо спроможності українців з середньою зарплатою придбати власне житло на первинному ринку виглядає так:



Найшвидше вийде у львів'ян, найповільніше – у дніпрян

Як ми рахували

Наш гіпотетичний покупець – родина із 2 працюючими дорослими, які отримують середню заробітну плату.

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Доходи

Щоб оцінити рівень доходів потенційного покупця житла – ми взяли дані про середню зарплату з порталу work.ua:

За даними Укрстату середній дохід українців у регіонах нижчий. (Зокрема, для Одещини – 8075, Львівщини – 8100, Дніпропетровщини – 9200, Харківщини – 8000 станом на листопад 2018). Тому що рахується він як середнє арифметичне середніх зарплат усіх працюючих – і в області, і в облцентрі. Але в місті зарплати вищі, ніж в селі. (Вартість житла – теж). Тому ми взяли за основу дані про зарплати саме в містах, і подвоїли їх.

Заощадження

При розрахунку суми, яку б могла відкладати родина в якості заощаджень на квартиру, взяли 40% від доходів. Зазвичай цей відсоток ви користовують банки пр розрахунку можливості кредитування громадян. Щоправда, банки використовують досить широке трактування поняття "дохід позичальника" – мають на увазі і документально, і підтверджені непрямими методами . Ми у своєму розрахунку брали до уваги зарплати як єдиний вид доходу родини.

Вартість житла

Майбутнє житло у нашому розрахунку – квартира 45 квадратних метрів. Тому за основу взяли вартість квадратного метру в новобудові. І оскільки у Асоціації фахівців з нерухомості прогнозують, що ціни на житло у 2019 році будуть більш-менш стабільними, ми припускаємо, що приблизно за такі ж гроші можна буде придбати житло наступного року.

За даними lun.ua середня вартість квадратного метра житла:

- у Києві – 23000;

- в Одесі –19000;

- у Львові – 15900;

- у Харкові – 17700 (за даними kh.vgorode.ua);

- у Дніпрі – 18900 ( за інформацією dnepropetrovsk.krysha.ua).

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Але не забувайте – внаслідок інфляційних процесів гроші з часом дешевшають. Тому через 7-8 років обрахованих нині заощаджень вам вже не вистачить на придбання житла, якщо зберігатимете їх під матрацом чи в банці. Найкраще гроші відкладати з розумом, щоб принаймні зберегти їхню цінність. Або навіть – і примножити.

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