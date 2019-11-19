Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти

Журналісти підрахували, що росіяни за війну у Сирії отримують 19 доларів на день на особу. Однак інформація на форумах та фотографії військових говорять про зовсім інше – про те, що Генштаб приховує справждні виплати.

Офіційні та неофіційні нарахування

Багатьох з вас цікавіть одне питання – а скільки ж росіяни витрачають грошей на війну в Сиріі? Сьогодні ми спробуємо з вами це з'ясувати.

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Отож, у першу річницю сирійської авантюри був зроблений певний звіт щодо бюджету на її проведення. Забезпечення всіх вильотів, вартість використаних боєприпасів, оплата "праці" найманців та інші витрати вклалися в цифру 920 мільйонів доларів.

► У березні 2016 року – а це практично через півроку від початку російської "боротьби" зі світовим тероризмом в Сиріі – було названо вартість воєнної операції в Сирії – 524 мільйона доларів.

► Станом на кінець жовтня 2015 року два джерела РБК, близьких до Міноборони РФ, повідомляли, що чисельність контингенту в Сирії становить 1600 осіб. У листопаді 2015 року агентство Reuters писало про 4000 осіб. А у вересні 2016 року дані засвідчили, що на російській базі Хмеймім проголосувало 4378 осіб.

►Тож журналісти РБК припустили, що середньомісячна чисельність російського контингенту в Сирії, без обслуговуючого персоналу, впродовж року не падала нижче 3000 осіб.

►РБК у своїх підрахунках грошових виплат особовому складу врахувало тільки добові розміром 19 доларів на день на особу.

У результаті встановили відрядні витрати понад 1,3 мільярда рублів. Водночас повідомлялось, що добові – це єдині додаткові виплати з російського бюджету, які військові отримують за участь у сирійській операції.

Але щодо цього команда InformNapalm має доповнення. Проведемо аналіз, використовуючи дані з відкритих джерел. Звідки цифра 19 доларів? Згідно з додатком до постанови № 812 "Про розмір та порядок виплати добових у закордонній валюті… у випадку службових відряджень на території іноземних держав…" встановлено, що добові у Сирії становлять 62 долари.

Наказ Міністерства оборони №2700 говорить, що якщо військовослужбовець забезпечується харчуванням, то сторона, яка направляє, виплачує йому добові у закордонній валюті розміром 30% встановлених добових – 18,6 доларів, заокруглені РБК до 19.

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Період відрядження визначається штампами приїзду/від’їзду у виданих закордонних паспортах. Службові закордонні паспорти видають усім військовослужбовцям, які вирушають служити за межами Росії. Не є винятком і "сирійці". Проте на форумах лунає трохи інша інформація: 30% добових видають у валюті на руки безпосередньо на базі, решту суми перераховують по курсу й переказують на карту військового в рублях. Готівку виплачують фінансисти безпосередньо на військовій базі. Ця інформація підтверджується і фотографіями, які викладають військові, що побували у Сирії.



Фото військових, які побували у Сирії

Які виплати приховує Генштаб

Перше запитання. То який все-таки розмір добових: 62 долари (3900 рублів) чи тільки 18,6 доларів на день? Перша цифра автоматично збільшує статтю витрат на відрядження більш як утричі, з 1,3 мільярда рублів до 4,3 мільярдів рублів. На користь останньої цифри говорять і неофіційні відомості від військових, які відслужили у САР (Сирійська Арабська Республіки).



Допис на форумі про офіційну виплату та виплату на руки

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Можливо, добові в розмірі 62 долари на день виплачують не всьому контингенту, а тільки тим, хто, як сказано в прес-повідомленнях МО РФ, не бере участі в наземній операції в Сирії, але, з огляду на все, перебуває далеко від організованих баз у Хмеймімі та Тартусі.

Нічим не регламентується і грошова виплата у розмірі трьох ОВП (оклад по воїнській посаді).

І, оскільки одними добовими та пропагандою боротьби з ІДІЛ військових у Сирію не заманиш, російське військове командування знайшло спосіб заохотити військовослужбовців: один оклад виплачують на руки в САР, ще два – на карту в Росію, не враховуючи грошового забезпечення в Росії.

Про суми цих додаткових (ОВП) нічого не відомо, але, з огляду на все, сума набігає чимала і разом з відрядними становить приблизно 100 тисяч рублів на місяць на особу. Якщо судити за повідомленнями на форумі, за рік виходить приблизно 3,6 мільрда рублів або 57,1 мільйона доларів.



Переписка на форумі про оплату в Сирії

Повну інформацію про нарахування та виплати Генштаб ЗС РФ приховує. Напевно, є що приховувати. Тим більше, що будь-які готівкові розрахунки в російській армії стають гарним приводом для махінацій з присвоєнням та списанням коштів.

Посвідчення ветерана

Крім того, військові мають право отримати посвідчення ветерана бойових дій, яке дасть їм додаткові пільги. "Кількість громадян Росії, які можуть отримати статус ветерана як учасника бойових дій у Сирії, становить приблизно 25 тисяч осіб". На цих громадян поширяться заходи соціальної підтримки, встановлені законом "Про ветеранів". На забезпечення їхніх соціальних пільг у 2016 році планують виділити 15,4 мільйонан доларів.

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Резюмуючи підрахунки, можемо сказати, що баланс річної сирійської кампанії, підбитий російськими журналістами, не точний. З інформації з відкритих джерел стає зрозуміло, що виплати військовослужбовцям проводять не прозоро. Суми не проходять через Єдиний розрахунковий центр МО РФ та особисті кабінети військовослужбовців. Не зрозумілі також джерела надходження та суми готівки, яка потрапляє в російські фінансові органи в Сирії.

І якщо такі витрати, як потрійний оклад, не закладені в законі, значить, ці кошти знімають з якоїсь іншої статті федерального бюджету. Тільки так можна покрити витрати на сирійську операцію.

Можливо, простому російському громадянину не зовсім зрозуміла мова цифр, та якщо ви бачите неякісні дороги або вам трапляється неналежний рівень медичного обслуговування, може, слід запитати: а де гроші? Думаємо, відповідь очевидна.