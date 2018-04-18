Скільки росіян готові вийти на протести: неочікувані дані

Росіяни дуже бунтівний народ, і як тільки їм щось не подобається, – відразу створюють цілі спільноти "ВКонтакте" чи "Однокласниках", де узгоджують час і дату. Вони масово скуповують ватмани, фломастери, вудочки й біжать на площі протестувати. Так було у середині березня, коли відбулись найчесніші вибори президента Росії.

А коли вже росіяни виходять на вулиці – то досягають свого. Як у випадку із Волоколамськом, де після бурхливих акцій біля старого полігону, відкрили новий. Тому нічого дивного, що жага до протестів у пересічних росіян нікуди не зникла.

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Лише 7% росіян готові брати участь у політичних чи соціальних мітингах.А 6 % готові взяти у руки транспаранти із політичними лозунгами. При цьому 12% не виключають проведення політичних акцій у власному місті. Таким чином, протестні настрої у Росії найнижчі за останні десять років.

Найбільше бунтівні настрої у росіяни були в 2011-2012 роках після виборів у Держдуму, та перемоги Путіна у першому турі – 63% голосів.





Наприклад, навесні 2012, про готовність взяти участь у масових акціях заявили майже 14% росіян.