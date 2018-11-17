Скільки росіян і чому купують підробки: приголомшливі результати дослідження

Росія, потопаючи у "госдепо-мінфінівських" санкціях і переїжджаючи бульдозерами центнери голландського сиру, згадала, як це жити у буремних 90-х. Коли на картонних коробках красувалися "Кроссовки abiBas" із чотирма смугами та ексклюзивні речі від "Ольче і "Банана". Ні, зараз зовсім не про імпортозаміщення, а про чистої води контрафакт.

42 % – стільки росіян купують контрафакт лише через те, що він дешевший за оригінальні товари. Читайте також: Скільки росіян готові схвалити державні репресії щодо інших національностей: шокуючі цифри Найбільшою популярністю користуються підробки у сфері легкої промисловості – 23 %.

Підробки у сфері легкої промисловості є найбільш популярними 21 % погоджується на продуктовий контрафакт через нижчу ціну. 10 % купують контрафкти фармацевтичних препаратів.

Багатьох приваблює низька ціна контрафакту При цьому 69 % продавців контрафакту в Росії відкрито зізнаються, що торгують підробленими товарами. І лише 20 % припускає, що їхній контрафактний товар може бути неякісним. Найбільш чесними виявилися торговці в Казані – маже 90 % визнали, що торгують контрафаком.

Продавці зізнаються, що продають підробки Дані: Мінпромторг, BrandMonitor Повний випуск програми "Вєсті.UA" дивіться тут.