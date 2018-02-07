Скільки росіян опинилися за ґратами за репост в соцмережі: неочікувані дані

Кримінальний кодекс Радянської Росії 1960 року містив у собі статтю під номером 70. Вона передбачала, що за "антирадянську" агітацію чи пропаганду можна отримати від 3 до 6 років в'язниці. Скасували цю статтю лише у 1989 році, але це лише на папері. Бо якщо колись садили за анекдот, то тепер за репост у соцмережі.

Майже кожних вісім з половиною днів у минулому році російські суди позбавляли волі користувачів за інформацію, розміщену в Інтернеті. Всього суди виголосили 43 вироки, фігурантів яких дійсно позбавили волі. Всього ж випадків, коли користувачів соцмереж притягували до кримінальної відповідальності близько 411.

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Кожні 6 днів "юзерам" або погрожували, або вони ставали жертвами нападів.



Напади на користувачів соцмереж в Росії

На вимогу держави щоденно блокували 244 Інтернет-сторінки. Загалом протягом 2017 року кількість доменів із приставкою ру. зменшилася на 55 тисяч.

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