Скільки російських військових загинули на Донбасі за перший рік війни: дані розвідки

Російські військові у бойових діях на Донбасі за 2014 рік втратили вбитими близько 1 тисячі 700 осіб.

Про це з посиланням на дані розвідки розповів начальник управління військово-цивільного співробітництва Олексій Ноздрачов, повідомляє "РБК-Україна".

"В цілому за 2014 Збройні сили Росії втратили під час бойових дій в Україні близько 1700 осіб убитими", – сказав Ноздрачов.

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Зокрема, під час боїв за Іловайськ Збройні сили Росії втратили більше 200 осіб убитими. А проросійські бойовики Донеччини втратили вбитими 300 осіб.

До слова офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц" повідомив, що Росія перекинула на територію Донбасу багато новітньої зброї та техніки нібито для навчань.