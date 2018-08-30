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Скільки російський стадіон заборгував грошей після Чемпіонату світу з футболу-2018

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Стадіон у Самарі – одне з місць проведення матчів в рамках Чемпіонату світу з футболу-2018 року. 28 серпня їх відключили від електропостачання, а вже 1 вересня там має пройти поєдинок шостого туру чемпіонату між "Крилья Советов" та "Анжи".

10 мільйонів рублів, або більше 4,1 у гривнях заборгували забудовники "Самар-Арени" місцевому "Самаренерго".

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Стадіон, у якому поміщається 44 918 людей, звели спеціально до до чемпіоанту світу із футболу, витративши на зведення 18,917 мільярдів рублів.

На арені пройшли чотири матчі групового етапу і два поєдинки плей-офф. "Самар-Арена", стала єдиним стадіоном, на якому підопічні Станіслава Черчесова в оснвоний час зазнали поразки на Чемпіонаті Світу.

Чемпіонат світу Росія футбол
Стадіон віддал російському клубу

Пілся закінчення мундіалю стадіон передали на баланс футболунього клубу "Крилья Советов".

Теги: Новини Росії Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 канал
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