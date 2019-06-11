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      Скільки ще серіалів "Chernobyl" має вийти, щоб українці стали свідомими у виборі способу життя?

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      Серіал "Чорнобиль"
      Серіал "Чорнобиль" / Фото з відкритих джерел

      Вже кілька тижнів, як Україна і серіал "Chernobyl" гримлять на весь світ, викликавши масу обговорень та величезний інтерес у мільйонів людей.

      Все це історія, яка стала частиною життя українців, яку неможливоперекреслити чи забути. Але прямо зараз нове покоління людей може змінювати хід історії та стиль життя, аби більше ніколи не допустити повторення подібних масштабних катастроф.

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      Експерт з будівництва об'єктів цивільного та промислового будівництва Павло Сомов, який здобув освіту в Америці та брав безпосередню участь у виконанні будівельно-монтажних робіт під час постліквідаційного періоду на станції Чорнобильської АЕС, прокоментував ситуацію в Україні:

      Коли я навчання в США, про Україну тоді знали далеко не всі. І лише деякі люди знали про аварію в Чорнобилі – катастрофу світового масштабу. Зараз Україна прогриміла на весь світ історією серіалу "Chernobyl", але прямо сьогодні ми самі можемо обрати інше життя. Наша країна має всі шанси почати нове життя і змінити майбутнє нових поколінь. Українці дуже талановиті та підприємливі, все більше зацікавленості у людей викликають технології відновлюваної енергії, екобудинки. Люди змінюють свій стиль життя на максимально правильний і комфортний, у мирі з природою. Кричущий сюжет серіалу "Chernobyl"для мільйонів людей ще раз підкреслив всю біль минулого і того, що потрібно змінювати спосіб життя, щоб звести до мінімуму всі ризики та почати використовувати природні матеріали та ресурси, які допоможуть жити! Тільки ми відповідаємо за стан навколишнього середовища і наш спосіб життя.

      Сомов Павло
      Експерт з будівництва об'єктів цивільного та промислового будівництва
      Павло Сомов

      Як показує практика, в нашій країні велика кількість мозгових центрів та багато світлих голів, які вигадують та реалізовують нові технології у злагоді з природою. У нас роблять відкриття та впроваджують нові технології. У багатьох регіонах України вже здійснюють активний перехід на електроенергію вироблену сонячними батареями й вітровими станціями. Будівельні компанії все більше звертають увагу на енергоефективні технології та будівництво екокомплексів. Це не тільки репутація та імідж країни, але й життя України та українців.

       

      Україна активно переходить на електроенергію вироблену сонячними батареями та вітровими станціями

      Цілий рух і платформу Global 100% Re Ukraine організувала співачка та громадський діяч – Руслана, яка також отримала статус Амбасадора відновлюваної енергії у світі. На своєму прикладі вона показує, як можна жити й забезпечувати всі необхідні життєві та робочі процеси на енергії сонця, вітру та землі.

      Руслана
      Співачка та громадський діяч – Руслана

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      Історія "Chernobyl" – це дуже дорогий урок для України та всього світу, і реальний приклад, чого не можна допускати у майбутньому. Але чомусь, тільки після виходу американського серіалу, люди массово і серйозно почали цікавитися всіма деталями та заглиблюватися в тему відновлюваної енергії.

      Як зазначив Павло Сомов, все більше українців обирають відновлювані джерела енергії, а саме енергію сонця, вітру та землі. Ці технології вже давно не новинка, вони широко використовуються на практиці не тільки в промисловому секторі, а й в цивільному будівництві. Впроваджувати екологічні технології й будувати екобудинки стає не просто модно – це вже must.

      Сомов
      Павло Сомов

      Кілька років тому люди грали у екоспосіб життя, аби бути в тренді та модними. Зараз ситуація змінюється на краще, і люди починають усвідомлювати, наскільки важливий процес переходу на чисту енергію. Зі свого досвіду можу сказати: еко – це не тільки економія, це екологія в першу чергу. Звертаючись до деяких людей, хочеться запитати: Скільки ще серіалів "Chernobyl" має вийти на екрани, щоб українці стали свідомими у виборі способу життя?! 
      – каже Павло Сомов.

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      Автор: Все про екологію
      Теги: Новини України Публікації Новини політики Екологія Відновлювана енергетика Енергетика Сонячна енергетика Чорнобиль Чорнобиль серіал
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