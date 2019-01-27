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      КІР ВІКТОР ЯНУКОВИЧ НЕГОДА В УКРАЇНІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Скільки спостерігачів США приїдуть на президентські вибори в Україну

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      На президентські вибори планують прибути понад сто спостерігачів із США
      На президентські вибори планують прибути понад сто спостерігачів із США / Фото з відкритих джерел

      На президентські вибори, які відбудуться 31 березня, в Україну прибудуть більше сотні представників США. Серед них будуть як представники української діаспори, так і офіційні особи США.

      Наразі для спостереження на виборах вже зареєструвалося близько п’ятдесяти американців. Про це розповів Директор з комунікацій Українського конгресового комітету Америки Андрій Добрянський, передає "Укрінформ".

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      "Ми очікуємо, що на перший тур виборів прибуде 100-150 спостерігачів. До Нового року зареєструвалися вже близько 50", – повідомив він.

      Український конгресовий комітет Америки – єдина організація у США, офіційно зареєстрована Центральною виборчою комісією України.

      Більшість поїдуть в Україну, але деякі залишаться також спостерігати за виборчим процесом на дільницях у Вашингтоні та Нью-Йорку,
      – додав Добрянський.

      Участь у виборах планують взяти офіційні особи США та члени Конгресу. Вони не могли планувати подорожі в Україну через "шатдаун", але тепер, коли уряд знову працює, така ймовірність відновлюється.

      "Лише вчора відкрився уряд, і вони тепер хоча б можуть планувати, хто і коли поїде. Я вже знаю, що моя конгресвумен хоче бути спостерігачем у Нью-Йорку. Консульство, де відбуватиметься голосування, розташоване саме в її окрузі", – зазначив він.

      Яких спостерігачів не допустять на вибори президента в Україну? Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За словами очільника МЗС Павла Клімкіна – це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      У відповідь на це, у Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори.

      Теги: Новини України Новини США Президентські вибори 2019 Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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