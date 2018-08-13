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Скільки суддів працює в Україні і чому їх кількість зменшилась на третину, – керівник ВККС

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Скільки суддів працює в Україні і чому їх кількість зменшилась на третину
Скільки суддів працює в Україні і чому їх кількість зменшилась на третину / 24 канал

З початку 2015 і до середини 2018 років кількість суддів в Україні зменшилася на понад три тисячі осіб. Тільки за власним бажанням після запровадження первинного кваліфікаційного оцінювання та електронного декларування звільнилися майже півтори тисячі суддів.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на голову Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергія Козьякова.

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За словами керівника ВККС, три з половиною роки тому розпочав роботу новий склад комісії. На той час в Україні працювали близько дев'яти тисяч суддів. Станом на середину серпня 2018 року їх кількість впала нижче поділки у шість тисяч осіб.

Тому що в нас вимоги були людей і політиків, щоби провести реформу серйозну із двох складових: очищення і оновлення. На жаль, очищення відбувається набагато швидше, ніж оновлення,
– пояснив Козьяков.

Він розповів, що процедура первинного кваліфікаційного оцінювання стартувала у 2016 році, і допомагало у цьому Національне антикорупційне бюро.

ВККС
Керівник ВККС Сергій Козьяков

За словами Козьякова, спершу комісія оцінила 350 суддів, а в наступні чотири місяці півтори тисячі їх звільнилися за власним бажанням. До того ж, саме тоді з'явилися електронні декларації, "з яких можна було багато про що дізнатися".

Нагадаємо, що результати судової реформи повністю залежать від Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яка перевіряє усіх суддів і буде визначати суддів Антикорупційного суду. А також утверджуватиме стандарти правосуддя на найближчі десятиліття.

Теги: Новини України Судді
Джерело: 24 Канал
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