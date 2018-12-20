Скільки та кому можна їсти масла: поради Супрун
Масло важливий та корисний продукт і не потрібно відмовляти собі в задоволенні з’їсти скибку свіжого хліба з маслом.
Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.
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Вона зазначила, що як із багатьма жирними чи солодкими продуктами – головне не перестаратися.
Масло – корисний продукт, якщо вживати в міру
За словами Супрун, що менша жирність масла, то менше жиру в ньому взагалі, а відповідно й насичених жирів. Водночас в такій же кількості масла понад 700 калорій, що також становить майже третину потреби в калоріях людини, що помірно рухається. Крім того в маслі досить багато холестерину – в 100 грамах – 250 міліграмів.
Міністерка також спростувала поширений міф про крихкість масла. Вона зазначила, що ця характеристика залежить від сезонності –у весняно-літній період переважають низькоплавкі жири, а взимку – тугоплавкі. Підвищена крихкість масла може бути пов’язана із деяким недотриманням температурних умов у процесі збиванні вершків при виробництві продукту. За таких умов плазма в жировій фазі може розподілятися нерівномірно, що надає маслу більшої крихкості.
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