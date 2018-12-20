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      Скільки та кому можна їсти масла: поради Супрун

      813 Читать новость на русском
      Чи можна їсти масло
      Чи можна їсти масло / news.rambler.ru

      Масло важливий та корисний продукт і не потрібно відмовляти собі в задоволенні з’їсти скибку свіжого хліба з маслом.

      Про це повідомила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

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      Вона зазначила, що як із багатьма жирними чи солодкими продуктами – головне не перестаратися.

      Хліб з маслом
      Масло – корисний продукт, якщо вживати в міру 

       
      Уляна Супрун
      “Слід пам’ятати, що у маслі справді багато насичених жирів, від надмірного вживання яких нас справедливо застерігають медики. До прикладу, в 100 грамах масла насичених жирів в середньому половина – 50 грамів (для масла жирністю 81%), а це – подвійна денна норма для нашого організму”. 

      За словами Супрун, що менша жирність масла, то менше жиру в ньому взагалі, а відповідно й насичених жирів. Водночас в такій же кількості масла понад 700 калорій, що також становить майже третину потреби в калоріях людини, що помірно рухається. Крім того в маслі досить багато холестерину – в 100 грамах – 250 міліграмів.

       
      Уляна Супрун
      “За день нам радять споживати не більше, ніж 20-30 грамів насичених жирів. Американська асоціація серця рекомендує зменшити цю кількість аж до 13 грамів (при раціоні 2000 кал на добу). Тому кількість масла, яку можна вживати, відповідно залежатиме від вмісту в ньому насичених жирів та від вашого раціону. Але бажано, щоб це було не більше, ніж 40 грамів на добу (для масла жирністю не вище 82%) та за відсутності інших насичених жирів у раціоні”.

      via GIPHY

      Міністерка також спростувала поширений міф про крихкість масла. Вона зазначила, що ця характеристика залежить від сезонності –у весняно-літній період переважають низькоплавкі жири, а взимку – тугоплавкі. Підвищена крихкість масла може бути пов’язана із деяким недотриманням температурних умов у процесі збиванні вершків при виробництві продукту. За таких умов плазма в жировій фазі може розподілятися нерівномірно, що надає маслу більшої крихкості.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Здоров'я Уляна Супрун Здорове харчування Міністерство охорони здоров’я
      Джерело: Здоров'я 24
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