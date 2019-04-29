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      Скільки тисяч українців не випустили за кордон у 2018 році: неочікувана статистика

      1990 Читать новость на русском
      Скільки тисяч українців не пустили за кордон у 2018 році
      Скільки тисяч українців не пустили за кордон у 2018 році / unsplash.com

      За минулий, 2018 рік, майже п'ять тисяч українських громадян не змогли перетнути кордон. Зазвичай це трапляється через проблеми з виплатою боргів, зокрема й аліментів.

      Для того, аби уникнути непорозумінь на кордоні та зірваних відпусток варто завчасно перевірити реєстр боржників, радять у "Опендатабот". 

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      Кого можуть не випустити за кордон

      – українці, які знають державну таємницю;

      – українці, які засуджені за вчинення кримінального правопорушення або перебувають під адміністративним наглядом Національної поліції;

      – українці, які ухиляються від виконання зобов'язань, які поклав на них суд.

      Як зазначив партнер юридичної компанії "Пролігалс" Роман Саєнко, найрозповсюдженіша причина для обмеження виїзду – ухилення людини від виконання зобов'язань, покладених на неї судовим рішенням.


      Українців, які ухиляються від виконання зобов'язань, які поклав на них суд, можуть не випустити за кордон

      До слова, інколи людина може не знати про покладені на неї обов'язки. Все через те, що процедурою присудження аліментів досить дивна. Наприклад, справа може розглядатися рік, а аліменти присуджуються з моменту звернення до суду. 

      Тобто людина могла навіть не знати про справу, а потім їй повідомляють, що вона вже винна велику суму. Також буває, що боржник платить готівкою без розписки, а дружина потім каже, що ніяких аліментів не було,
      – зауважив адвокат Олег Простибоженко.

      Тож, радимо вам перед поїздкою перевірити себе у реєстрі боржників та осіб, що перебувають у розшуку. 

      blog_ava
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      29 квітня
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      Теги: Новини України дослідження Біометричний контроль в Україні Статистика
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