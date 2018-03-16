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Скільки треба спати дорослим і дітям, щоб бути здоровими

1916 Читать новость на русском
Скільки треба спати
Скільки треба спати / Emojipedia

Сон дуже важливий для нашого здоров'я. У День сну експерти МОЗ розповіли, скільки треба спати дорослим і дітям, і чому не варто ігнорувати відпочинок.

Як вказують фахівці, молоді та людям із хронічними захворюваннями треба 9 годин сну на добу.

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Скільки треба спати дорослим і дітям

Чому не можна ігнорувати сон

Якщо людина спить менше ніж 7 годин на добу, у неї погіршується імунітет і зростає ризик розвитку хронічних захворювань:

діабету;

серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску;

збільшення ваги та ожиріння;

порушення імунної системи;

погіршення психічного здоров'я, депресія.

Крім того, брак сну може вплинути на здатність прийняття рішень, збільшити ризик виникнення аварій на дорозі, призвести до помилок.

Як покращити сон

Щоб ваш сон був здоровим, дотримуйтеся режиму: лягайте спати та прокидайтесь в один і той самий час. Не забувайте про хорошу атмосферу у спальні: вимикайте яскраве світло та робіть провітрювання.

Також важливо прибрати з спальні електронні пристрої, зокрема, комп’ютери та смартфони.

Теги: LifeStyle Здорове життя Здоров'я
Джерело: 24 Канал
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