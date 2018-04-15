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Скільки цементу використав Китай за 3 роки: в ООН назвали вражаючу цифру

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Скільки цементу використав Китай за 3 роки: в ООн назвали вражаючу цифру
Скільки цементу використав Китай за 3 роки: в ООн назвали вражаючу цифру / фото із соцмереж

Організація Об'єднаних Націй опублікувала цікаву інформацію щодо використання цементу у Китаї. Зазначається, що протягом 2011-2013 років Китай використав більше цементу, ніж Сполучені Штати Америки протягом усього ХХ сторіччя.

Про це повідомили прес-служба Організації Об'єднаних Націй у Facebook.

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"США використали 4,5 гігатонн цементу в період між 1901 і 2000 роками, а Китай — 6,6 гігатонн в період між 2011 і 2013 роками", – йдеться у повідомленні.

Теги: Китай ООН Будівництво
Джерело: 24 Канал
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