Скільки цементу використав Китай за 3 роки: в ООН назвали вражаючу цифру
Організація Об'єднаних Націй опублікувала цікаву інформацію щодо використання цементу у Китаї. Зазначається, що протягом 2011-2013 років Китай використав більше цементу, ніж Сполучені Штати Америки протягом усього ХХ сторіччя.
Про це повідомили прес-служба Організації Об'єднаних Націй у Facebook.
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"США використали 4,5 гігатонн цементу в період між 1901 і 2000 роками, а Китай — 6,6 гігатонн в період між 2011 і 2013 роками", – йдеться у повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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