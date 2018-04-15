Скільки цементу використав Китай за 3 роки: в ООн назвали вражаючу цифру / фото із соцмереж

Організація Об'єднаних Націй опублікувала цікаву інформацію щодо використання цементу у Китаї. Зазначається, що протягом 2011-2013 років Китай використав більше цементу, ніж Сполучені Штати Америки протягом усього ХХ сторіччя.