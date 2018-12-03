Скільки Україна може втратити через агресію Кремля на Азові: у Нацбанку дали оцінку

Через блокаду Росією Керченської протоки Україна ризикує втратити кілька десятків мільйонів доларів. Як пояснили в НБУ, річ – у тім, що через порти Азовського моря проходить 30% українського металургійного експорту на суму у близько 230 мільйонів доларів у місяць.

Про це розповів заступник голови держрегулятора Дмитро Сологуб у коментарі ресурсу LIGA.net.

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Зокрема, він зауважив, що через порти Азовського моря проходить 30% українського металургійного експорту на суму у близько 230 мільйонів доларів у місяць. Відтак, переконує представник центрального банку, через блокування Кремлем Керченської протоки під загрозою опинилися поставки продукції на кілька десятків мільйонів доларів.

"Ускладнення в регіоні ми почали помічати десь на початку третього кварталу. Але тут складно оцінити, що саме має вирішальний вплив: є ще фактор погодних умов. Поки ми не можемо сказати, що впливає сильніше", – підкреслив Сологуб.

За його словами, українські агровиробники практично не працюють через порти Азовського моря.

"Це приблизно 2-3% всього експорту агропромислового комплексу", – констатував заступник голови Нацбанку.

Додамо, за даними Мінінфраструктури, з 2014 року втрати України через блокування та затримки кораблів в Азовському морі склали 6 мільярдів гривень.

Нагадаємо, 28 листопада міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомив, що українські порти, які мають вихід до Азовського моря, залишалися заблокованими на захід і на вихід. За його словами, в очікуванні на вхід до Азовського моря перебували 18 суден, натомість з портів Бердянська та Маріуполя не могли вийти щонайменше 9 кораблів.

Що відомо про ескалацію конфлікту в Азовському морі та її наслідки? 25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Відомо, що 2 малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм. Проте в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Згодом група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня та заборонила в'зд чоловікам з Росії віком від 16 до 60 років. Натомість Росія почала блокувати українські судна та порти в Азовському морі. 28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці.