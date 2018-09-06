Скільки Україна витратить на оборону цього року: Порошенко назвав цифри

Президент України Петро Порошенко заявив, що витрати на оборону цього року становитимуть 5,36% внутрішнього валового продукту. При цьому глава держави зізнався про непросту ситуацію щодо формування військового бюджету.

Про це президент сказав 6 вересня на засіданні Ради національної безпеки і оборони, повідомляє УНІАН.

"Можу зазначити, що ми вже маємо перші паростки прийнятих за 4 роки реформ. І це дає нам можливість з оптимізмом дивитися і на відповідний бюджетний процес, хоча буде дуже складно, і сподіваюся на відповідні показники щодо забезпечення фінансування сектору оборони і безпеки", – сказав Порошенко.

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За його словами, у 2017 році вдалося виконати вимоги щодо витрат на сектор оборони і безпеки, які мають становити не менше 5% ВВП.

"І за фактом у цьому році вони становитимуть 5,36% валового внутрішнього продукту України", – наголосив глава держави.

"Я знаю, що важко... Це відповідальна позиція наших силових відомств, треба більше грошей. Але сподіваюся, що рівень фінансування в цьому році буде у відсотках не меншим від рівня фінансування минулого року", – додав президент.

До слова, 6 вересня Верховна Рада схвалила закон, що передбачає створення рівних умов та можливостей для служби жінок і чоловіків у ЗСУ.