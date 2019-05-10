Скільки Україні коштують проросійські марші до 9 травня: вражаюча цифра

Українська весна – це не лише пташки, тепло і квіти. П'ятий рік поспіль вся країна обурено передивляється кадри відверто проросійських заходів ледь не в усіх містах України під соусом "річниця великої перемоги" і 2019 рік не став виключенням.

8-9 травня кожного року в країні скандал за розкладом. З чергової ходи проросійського ґатунку з'ясовується, що організатори подібних "Безсмертних полків" продовжують отримувати бюджетні гроші.

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В березні 2017 року один з активістів не витримав цього, та вдарив одного псевдоветерана й екс-генерала, якого тоді підозрювали в організації схеми з розграбунку грошей на підтримку ветеранських організацій.

За словами активіста, нині в Міністерстві соцполітики у Раді ветеранів й далі сидить путінська агентура. Найбільш одіозною є Організація ветеранів України.

Організація ветеранів України відома тим, що вона фактично є філією "Компартії України". Вона організовувала марші "Безсмертного полку", а також постійні заходи в регіонах проросійської спрямованості,

– пояснив ветеран АТО, експерт проекту Незалежний моніторинг неприбуткових організацій Віталій Кузьменко.

Після розголосу і дурної слави, організація вирішила виправитися. На місце одіозного екс-комуніста Петра Цибенка прийшов Віктор Шмаков, а замість безгрошовитого 2018 року, вже на початку 2019 року організація може похизуватися погодженими майже 200 тисячами гривень на проведення фестивалю патріотичної пісні.



Петро Цибенко

На цьому "виправлення" організації і закінчуються. Адже цієї весни пан Шмаков часу не гаяв – на початку квітня побував у Одесі, де разом із одіозним проросійським депутатом Вадимом Новинським вшановував ветеранів.



Віктор Шмаков

Ще одному нардепу Сергію Ківалову Шмаков навіть вручив знак "Почесний ветеран України". Також засвітився на ветеранському святі в Миколаєві та навіть виступив на з'їзді прихильників лідера "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула.



Віктор Шмаков з Сергієм Ківаловим

Сама Організації ветеранів України розташована у палаці ХVIII століття в серці української столиці, неподалік від Верховної Ради та Адміністрації Президента. Журналістам вдалось потрапити до її столичної філії. Там вони побачили багато радянської символіки та поговорили з керівником Миколою Мартиновим.



Микола Мартинов

На запитання: "Чи Росія є країною-агресором?", директор відповів: "До чого тут Росія-агресор? Сам Муженко говорив, що російських військ на Донбасі немає, кадрових військ немає, може там добровольці".

Також директор Київської міської організації ветеранів відповів, де беруть гроші для своєї діяльності.

Міська організація два роки фактично ніяк не забезпечується. Потім вже в кінці минулого року нам виділили за друге півріччя 90 тисяч гривень,

– розповів Мартинов.

Тобто, якщо не дають грошей з міністерства, то це зовсім не означає, що їх не можна отримати від області, міста, району і навіть села.

В рік на всі ветеранські організації по Україні в цілому виділяється два мільярди гривень. Ми зрозуміли, що це – шалені кошти,

– заявила керівниця фундації "Відкрита Україна" Вікторія Губська.

А ще організація за ці гроші аж до весни 2019 року видавала газети з серпами та молотами в Україні.



Газета, яку видавала Організація ветеранів України

Активістка Вікторія Губська надала журналістам документ про фінансування загальноміських соціальних заходів до державних свят та визначних дат на 2018 рік. Різноманіття заходів та кількість витрачених коштів може "різати" око багатьом українцям.



Святкові заходи, які профінансував Київ у 2018 році

Але найцікавіше у звітах КМДА чи міністерств не можна знайти. Бо справжні пани на конкурси проектів не ходять, особливо, коли можна просто "порішати".

В кінці року декільком організаціям вдалося проштовхнути через Кабмін зміни до постанови. Надали поза конкурсне фінансування на відзначення 30-річчя виведення військ з Афганістану. Вони отримали в кінці 2018 року, здається, 1,5 мільйони гривень, і десь два мільйони гривень на початку року без конкурсу,

– зазначив Кузьменко.

Майже чотири мільйони гривень без жодного конкурсу чи навіть попереднього планування. На що могли витратити ці кошти у лютому 2019 року? За словами ветерана АТО Віталія Кузьменка, основна частина пішла на сувенірну продукцію. Організація закупила годинників на 150 тисяч гривень, настільних прапорців за 60 тисяч гривень, медалей та значків – ще майже 200 тисяч гривень.

На що псевдоветерани витрачають гроші з бюджету – дивіться у програмі.

Дивіться відео про міфи щодо 9 травня: