Скільки українських військових загинуло у війні на Донбасі: страшна цифра

З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня піхоти в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїни з усіх силових відомств,

– повідомив глава держави.



Окуповані Росією території на Донбасі

Порошенко також наголосив, що Росія досі не відмовилася від своїх "агресивних намірів" щодо України.

Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".

Окрім того, 22 квітня ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики продовжують розміщувати озброєння та техніку в заборонених місцях на Донбасі, зокрема, поблизу житлових будинків.



Звідки Росія може напаси на Україну