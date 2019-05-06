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      Скільки українських військових загинуло у війні на Донбасі: страшна цифра

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      За час війни на Донбасі загинуло майже 3 тисячі військових ЗСУ
      За час війни на Донбасі загинуло майже 3 тисячі військових ЗСУ / Фото з відкритих джерел

      З початку відкритої російської агресії проти України, яка розпочалася п'ять років тому на Донбасі, загинули майже три тисячі українських військовослужбовців.

      Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу з нагоди Дня піхоти в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

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      Загалом за час російської агресії на Донбасі ми втратили 2973 українських воїни з усіх силових відомств,
      – повідомив глава держави.

      війна на Донбасі, окуповані території
      Окуповані Росією території на Донбасі

      Порошенко також наголосив, що Росія досі не відмовилася від своїх "агресивних намірів" щодо України.

      Про загрозу від Кремля попереджає і міністр оборони України Степан Полторак. За його словами, Росія продовжує нарощувати свою військову присутність на кордоні з Україною, а тому існує загроза повномасштабного наступу. Окрім того, країна-агресор розгортає ракетні комплекси поблизу нашого кордону та посилює угруповання у Криму, що точно "не веде до миру".

      Окрім того, 22 квітня ОБСЄ зафіксувала, як проросійські бойовики продовжують розміщувати озброєння та техніку в заборонених місцях на Донбасі, зокрема, поблизу житлових будинків.

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      Звідки Росія може напаси на Україну

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      Теги: Новини України Жертви Новини Росії Україна – Росія Петро Порошенко Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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