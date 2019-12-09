Українці витрачають на їжу в 4 рази більше, ніж жителі ЄС
Витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат.
Друге місце за сумою витрат українців посідають такі статті як житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 17,2%. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Держслужби статистики.
Дізнайтеся, скільки українці витрачають на комуналку: інфографіка
- При цьому на оплату житла, комунальних продуктів та послуг українці витрачають 15,8% свого бюджету (з них 1,6% покриваються субсидіями);
- на одяг і взуття українці витрачають 4,9%;
- транспорт – 4,2%;
- охорону здоров'я – 4,1%;
- на зв'язок – 2,7%;
- різні товари та послуги – 2,5%;
- ресторани та готелі – 2,2%;
- тютюнові вироби – 2%;
- поточне утримання житла – 1,6%;
- відпочинок і культуру – 1,5%;
- освіту – 1,1%;
Дані Держстату про витрати українців
Скільки і на що витрачають у ЄС
Водночас домогосподарства в Євросоюзі у 2018 році витратили більше 1,47 мільярда євро на їжу та безалкогольні напої. Це еквівалентно 6,6% ВВП ЄС, свідчать дані Євростату.
Це становить 12,1% від загальних витрат європейців і є третьою за величиною категорією витрат домашніх господарств після житла, води, електрики, газу та інших видів палива, на які припадало 24% витрат європейців, і транспорту, на які припадало 13,2%.