19:19
9 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      18:59, 7 грудня
      Вєсті.UA
      18:09, 7 грудня
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      НОРМАНДСЬКА ЗУСТРІЧ 2019 ДОПІНГ СКАНДАЛ В РОСІЇ ПОЖЕЖА В ОДЕСІ НА ТРОЇЦЬКІЙ

      Українці витрачають на їжу в 4 рази більше, ніж жителі ЄС

      520 Читать новость на русском
      Скільки українці витрачають на продукти / shoppingpl.com

      Витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат.

      Друге місце за сумою витрат українців посідають такі статті як житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 17,2%. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Держслужби статистики.

      Дізнайтеся, скільки українці витрачають на комуналку: інфографіка

      • При цьому на оплату житла, комунальних продуктів та послуг українці витрачають 15,8% свого бюджету (з них 1,6% покриваються субсидіями);
      • на одяг і взуття українці витрачають 4,9%;
      • транспорт – 4,2%;
      • охорону здоров'я – 4,1%;
      • на зв'язок – 2,7%;
      • різні товари та послуги – 2,5%;
      • ресторани та готелі – 2,2%;
      • тютюнові вироби – 2%;
      • поточне утримання житла – 1,6%;
      • відпочинок і культуру – 1,5%;
      • освіту – 1,1%;

      скільки українці витрачають на їжу комуналку статистика
      Дані Держстату про витрати українців

      Скільки і на що витрачають у ЄС

      Водночас домогосподарства в Євросоюзі у 2018 році витратили більше 1,47 мільярда євро на їжу та безалкогольні напої. Це еквівалентно 6,6% ВВП ЄС, свідчать дані Євростату.

      Це становить 12,1% від загальних витрат європейців і є третьою за величиною категорією витрат домашніх господарств після житла, води, електрики, газу та інших видів палива, на які припадало 24% витрат європейців, і транспорту, на які припадало 13,2%.

      витрати жителів Євросоюзу продукти комуналка статистика
      Дані Євростату про витрати жителів ЄС за 2018 рік

      Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      сьогодні
      5324
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Гроші Ціни дослідження Статистика Соціологічне дослідження Євросоюз Європа Продукти Комунальні послуги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:14 Від 2014 і до сьогодні: чим запам'яталася кожна з нормандських зустрічей
      Анна Брикова 317
      сьогодні , 16:30 Новий турборежим "Слуги народу": етичний кодекс одіозного Дубінського
      Анна Калюжна 368
      сьогодні , 16:00 Як Вища рада правосуддя саботує реформу Зеленського: приклади
      Роман Маселко 1882
      сьогодні , 15:30 Прагнення Макрона зблизитися з Росією: які насправді наміри в президента Франції
      Віталій Дейнега 4397
      сьогодні , 15:04 Анбандлінг в Україні: що означає та як працює
      Наталія Пристанська 422
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук