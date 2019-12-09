Українці витрачають на їжу в 4 рази більше, ніж жителі ЄС

Витрати українців на їжу та безалкогольні напої становили 46,2% від їхніх загальних витрат у першому півріччі 2019 року. Водночас жителі Євросоюзу на їжу та напої витрачають 12,1% від своїх загальних витрат.

Друге місце за сумою витрат українців посідають такі статті як житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива – 17,2%. Про це свідчать дані вибіркового обстеження умов життя домогосподарств Держслужби статистики.

Дізнайтеся, скільки українці витрачають на комуналку: інфографіка

При цьому на оплату житла, комунальних продуктів та послуг українці витрачають 15,8% свого бюджету (з них 1,6% покриваються субсидіями);

на одяг і взуття українці витрачають 4,9%;

транспорт – 4,2%;

охорону здоров'я – 4,1%;

на зв'язок – 2,7%;

різні товари та послуги – 2,5%;

ресторани та готелі – 2,2%;

тютюнові вироби – 2%;

поточне утримання житла – 1,6%;

відпочинок і культуру – 1,5%;

освіту – 1,1%;



Дані Держстату про витрати українців

Скільки і на що витрачають у ЄС

Водночас домогосподарства в Євросоюзі у 2018 році витратили більше 1,47 мільярда євро на їжу та безалкогольні напої. Це еквівалентно 6,6% ВВП ЄС, свідчать дані Євростату.

Це становить 12,1% від загальних витрат європейців і є третьою за величиною категорією витрат домашніх господарств після житла, води, електрики, газу та інших видів палива, на які припадало 24% витрат європейців, і транспорту, на які припадало 13,2%.



Дані Євростату про витрати жителів ЄС за 2018 рік