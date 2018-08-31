Скільки українці витрачають на ліки: вражаючі цифри

54 мільярда гривень – таку суму витратили українці на купівлю ліків в аптеках у 2017 році.

З них – 26 % грошей пішли на ліки без доведеної ефективності.

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Серед найпопулярніших чотирьох препаратів – не мають підстав для клінічного застосування.



Українці витрачають неймовірну суму грошей на ліки

На гомеопатичні лікарські засоби – українці витратили 1 мільярд гривень, ще 2 мільярда гривень витратили на препарати, які відсутні в сучасних світових стандартах надання медичної допомоги.

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