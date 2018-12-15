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      Скільки українців чекали рішення Собору на Софіївській площі: відома цифра

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      Під стінами Софії на рішення Собору чекали понад 35 тисяч українців
      Під стінами Софії на рішення Собору чекали понад 35 тисяч українців / ТСН

      На Софійській площі очікувати рішення Об’єднавчого собору щодо створення Єдиної помісної української православної церкви прийшли понад 35 тисяч українців. Жодних порушень правоохоронці не зафіксували, однак затримали двох осіб.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

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      Начальник Головного управління національної поліції Києва Андрій Крищенко розповів, що загалом охорону громадського порядку під час Об’єднавчого собору забезпечували близько 4000 правоохоронців.

      Сьогодні день пройшов спокійно, не було суттєвих проблем і надзвичайних ситуацій. Затримали лише двох осіб, які намагалися пройти з холодною зброєю на місце проведення заходу. Люди, які перебували на Михайлівській та Софійській площах, із порозумінням ставилися до всіх поліцейських заходів, не виникало суперечок і конфліктів,
      – розповів він.

      Крищенко також пояснив, що представники поліції здійснювали поверхневі перевірки, перевірки транспорту та будівель задля гарантування безпеки.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Що відомо про митрополита Епіфанія?
      Він був "правою рукою" Філарета в церковному управлінні Української православної церкви Київського патріархату. За церковними мірками, він є дуже молодим предстоятелем церкви, йому – 39 років. Родом митрополит Епіфаній з Одещини, постриг у ченці та духовне ім’я отримав у 2007 році. Раніше Епіфаній наполягав, що на православну церкву здійснюють вплив спецслужби Росії та був переконаний щодо існування в її лавах спецагентів. Наслідком такої політики Росії митрополит Епіфаній називав розділення українського православ'я ще з початку 90-х років.

      як розвиваються події навколо створення української православної церкви

       

      Теги: Новини України Томос Релігія Єдина помісна церква Новини політики Новини Києва Поліція
      Джерело: 24 Канал
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