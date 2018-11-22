Скільки українців дають хабарі та де найчастіше з ними стикалися: приголомшливі цифри
Українці хочуть від будь-якої влади в Україні, аби вона поборола корупцію. Про це свідчить і опитування. Але для деяких з хабарництвом варто боротись лише у тому випадку, коли воно не зачіпає власні інтереси. Бо як тільки поняття "дати на лапку" переходить у персональну зацікавленість – корупцію можна виправдовувати.
17 % – стільки українців вважає, що заради блага родини можна дати хабар.
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9% громадян вітають хабарництво, якщо питання має суттєве суспільне значення.
Деякі дозволяють хабарництво, якщо в нього є суспільне значення
62,7 % українців назвали медицину найбільш корумпованою сферою.
Медицина – корумпована система
39,7 % респондентів сказали, що стикалися з хабарництвом в Державній автомобільній інспекції. 38,6 % – в отриманні держжитла.
Хабарі в Державній автомобільній інспекції
30,3 % українців зустрічали корупцію при контактах з представниками прокуратури, 30,3 % – при контактах з представниками судової системи.
Корупція в правоохоронній системі
Дані дослідження: КМІС.