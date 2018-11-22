Скільки українців дають хабарі та де найчастіше з ними стикалися: приголомшливі цифри

Українці хочуть від будь-якої влади в Україні, аби вона поборола корупцію. Про це свідчить і опитування. Але для деяких з хабарництвом варто боротись лише у тому випадку, коли воно не зачіпає власні інтереси. Бо як тільки поняття "дати на лапку" переходить у персональну зацікавленість – корупцію можна виправдовувати.

17 % – стільки українців вважає, що заради блага родини можна дати хабар. Читайте також: Скільки українців знають, що таке Томос: неочікувані дані 9% громадян вітають хабарництво, якщо питання має суттєве суспільне значення.

Деякі дозволяють хабарництво, якщо в нього є суспільне значення 62,7 % українців назвали медицину найбільш корумпованою сферою.

Медицина – корумпована система 39,7 % респондентів сказали, що стикалися з хабарництвом в Державній автомобільній інспекції. 38,6 % – в отриманні держжитла.

Хабарі в Державній автомобільній інспекції 30,3 % українців зустрічали корупцію при контактах з представниками прокуратури, 30,3 % – при контактах з представниками судової системи.

Корупція в правоохоронній системі Дані дослідження: КМІС.