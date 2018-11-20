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      Скільки українців досі позитивно ставляться до Сталіна та Леніна

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      Ставлення українців до Леніна і Сталіна
      Ставлення українців до Леніна і Сталіна / Фото з вільних мереж

      Частина українців досі позитивно ставиться до лідерів СРСР Йосипа Сталіна, Володимира Леніна та Михайла Горбачова. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного напередодні річниці Голодомору 1932-1933-х років в Україні.

      Так, згідно з даними опитування, до Сталіна позитивно ставиться 21% українців. Водночас до Леніна і Горбачова українці ставляться дещо краще – 25% опитаних відповіли схвально.

      Читайте також: Що найбільше хвилює українців: цікаві результати соціологічного дослідження

      Щодо негативного ставлення, то до Сталіна негативно ставляться 58% українців, до Леніна – 51% та до Горбачова – 52%.

      А найкраще серед всіх історичних особистостей українці ставляться до Богдана Хмельницького (73%) і Михайла Грушевського (68%). Ще 53% опитаних українців добре ставляться до Івана Мазепи.

      Згідно з результатами опитування, 47% і 43% українців позитивно ставляться до Леоніда Брежнєва і Петра I. До Степана Бандери позитивно ставляться більше третини опитаних, а до Симона Петлюри і позитивно, і негативно налаштовані по 30% респондентів.

      Хто такий Йосип Сталін? Справжнє ім’я Іосеб Джугашвілі. Радянський диктатор грузинського походження, державний, політичний и військовий діяч СРСР. Сталін є відповідальним за штучно організований у 1032-33 роках Голодомор, визнаний в Україні та низці інших країн актом геноциду українського народу.

      Результати інших соціологічних опитувань в україні за останній час:
      Теги: Новини України Новини політики соціологічне дослідження статистика Історія Ленін СРСР
      Джерело: 24 Канал
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