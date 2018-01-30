Скільки українців готові продати свій голос на виборах та яка його ціна: вражаючі цифри

Доки Петро Порошенко тримає в інтризі свої плани щодо майбутніх виборів, українці інтриги позбавлені. Принаймні частина громадян, адже вони готові під різними приводами позбутись свого виборчого права. Наприклад, отримати за свій голос матеріальну вигоду.

Фактично кожен шостий українець готовий виміняти свій голос на виборах на матеріальні блага. З них 2,6% без роздумів продадуть свій голос, а 7,1% відмовляться від свого виборчого права лише за певних обставин.

Більше 5% виборців, які готові продати свій голос аргументують свій вибір тим, що немає жодної різниці за кого голосувати, адже кандидати всі однакові.

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Варто також зазначити, що близько 15% опитаних запевнили, що мають знайомих, які брали участь у нечесному голосуванні.

Середня ціна галочки у бюлетені по Україні становить 580 гривень.



Середня ціна голосу виборця в Україні

Цікаво, що лише кожен 7 українець знає, що за продаж свого виборчого права передбачена кримінальна відповідальність.

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