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      Скільки українців готові продати свій голос на виборах: вражаючі дані

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      Кожен п'ятий українець готовий продати свій голос на виборах
      Кожен п'ятий українець готовий продати свій голос на виборах / Фото з відкритих джерел

      Згідно з соціологічними дослідженнями, кожен п'ятий громадян України готовий продати свій голос на виборах за гречку, гроші або інші матеріальні блага.

      Про це експерт з внутрішньої та міжнародної політики аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Ігар Тишкевич, передає "Прямий".

      Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

      За його слова, Центр Розумкова близько року тому провів дослідження під назвою "Політична культура".

      "55% мешканців України протягом незалежності нашої держави брали участь у виборах, проте жодного разу не читали програм політичних партій", – розповів аналітик.

      Незважаючи на кримінальну відповідальність, яка передбачена за продаж свого виборчого права, чимало українців готові йти на такий крок.

      Згідно з нашими соціологічними дослідженням близько 20% українців готові продати свій голос або за гречку або за гроші,
      – розповів Тишкевич.

      Нагадаємо, наступні президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Цього разу українці обиратимуть Президента вже всьоме, на зміну діючому – Петрові Порошенко. Традиційно, в Україні нового Президента обирають кожні 5 років. За Конституцією Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності, виконання закону, а також збереження прав громадян цієї країни.

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Гроші соціологічне дослідження
      Джерело: 24 Канал
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