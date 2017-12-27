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Скільки українців готові проголосувати за вступ до НАТО, а хто – за Росію: дані соцопитування

12:27, сьогодні 1938 Читать новость на русском
Україні готові підтримати вступ країни до НАТО
Україні готові підтримати вступ країни до НАТО

Громадяни України вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для країни був вступ в НАТО (38,5%), ще 5% сподіваються на військовий союз з США. Є й ті, хто виступає за військовий союз з Росією.

Такі дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентували 26 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з даними опитування, 38,5% респондентів вважають кращим варіантом гарантування безпеки для України вступ до НАТО, 28,6% – позаблоковий статус, 5,3% – військовий союз з Росією і іншими країнами СНД, 5% виступають за військовий союз з США. Не змогли відповісти 19,5%.

Так, членство в НАТО більше підтримують в західних (58%) і центральних (43%) регіонах, а в південних (39%) і східних (43%) областях віддають перевагу нейтральному статусу.

Відповідаючи на запитання "Якби найближчим часом проводився референдум щодо вступу України в НАТО", 64,5% українців сказали, що взяли б участь в голосуванні, 21,4% відмовилися б голосувати.

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Серед тих, хто має намір взяти участь в голосуванні, 66,1% проголосували б за вступ України в НАТО, 28,3% – проти, 5,6% – не змогли відповісти.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Теги: Новини України Новини політики соціологічне дослідження НАТО
Джерело: 24 Канал
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