Скільки українців готові проголосувати за вступ до НАТО, а хто – за Росію: дані соцопитування

Громадяни України вважають, що найкращим варіантом гарантування безпеки для країни був вступ в НАТО (38,5%), ще 5% сподіваються на військовий союз з США. Є й ті, хто виступає за військовий союз з Росією.

Такі дані опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, які презентували 26 грудня, передає "Інтерфакс-Україна".

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Згідно з даними опитування, 38,5% респондентів вважають кращим варіантом гарантування безпеки для України вступ до НАТО, 28,6% – позаблоковий статус, 5,3% – військовий союз з Росією і іншими країнами СНД, 5% виступають за військовий союз з США. Не змогли відповісти 19,5%.

Так, членство в НАТО більше підтримують в західних (58%) і центральних (43%) регіонах, а в південних (39%) і східних (43%) областях віддають перевагу нейтральному статусу.

Відповідаючи на запитання "Якби найближчим часом проводився референдум щодо вступу України в НАТО", 64,5% українців сказали, що взяли б участь в голосуванні, 21,4% відмовилися б голосувати.

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Серед тих, хто має намір взяти участь в голосуванні, 66,1% проголосували б за вступ України в НАТО, 28,3% – проти, 5,6% – не змогли відповісти.

Загальнонаціональне дослідження проводилося Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 15 по 19 грудня 2017 року в усіх регіонах України за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької і Луганської областей. Опитано 2004 респондентів у віці від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.