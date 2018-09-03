Скільки українців готові захищати країну зі зброєю в руках: приголомшлива цифра
За останні роки різко збільшилася кількість громадян України, які готові брати зброю в руки і боронити рідну землю від загарбників та окупантів. Зараз ця цифра сягнула майже 90% українців.
Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею "Наукова зміна" у Києві.
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За його словами, кілька років тому ця цифра була набагато меншою.
От уявіть собі, декілька років тому лише 20% українців готові були зі зброєю в руках захищати нашу землю. А сьогодні – 89%,
– сказав Порошенко.
Глава держави підкреслив, що це демонструє прогрес українського суспільства, яке вірить в державу та її цінності.
Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що у лавах Збройних сил України служить 25 тисяч жінок, які проходять службу на рівні з чоловіками-військовими.