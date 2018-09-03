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Скільки українців готові захищати країну зі зброєю в руках: приголомшлива цифра

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89% українців готові захищати країну зі зброєю в руках
89% українців готові захищати країну зі зброєю в руках / Фото з відкритих джерел

За останні роки різко збільшилася кількість громадян України, які готові брати зброю в руки і боронити рідну землю від загарбників та окупантів. Зараз ця цифра сягнула майже 90% українців.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею "Наукова зміна" у Києві.

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За його словами, кілька років тому ця цифра була набагато меншою.

От уявіть собі, декілька років тому лише 20% українців готові були зі зброєю в руках захищати нашу землю. А сьогодні – 89%,
– сказав Порошенко.

Глава держави підкреслив, що це демонструє прогрес українського суспільства, яке вірить в державу та її цінності.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що у лавах Збройних сил України служить 25 тисяч жінок, які проходять службу на рівні з чоловіками-військовими.

Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Зброя
Джерело: 24 Канал
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