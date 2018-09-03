Скільки українців готові захищати країну зі зброєю в руках: приголомшлива цифра

За останні роки різко збільшилася кількість громадян України, які готові брати зброю в руки і боронити рідну землю від загарбників та окупантів. Зараз ця цифра сягнула майже 90% українців.

Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час засідання дискусійного клубу учнівського самоврядування ліцею "Наукова зміна" у Києві.

Читайте також: Скільки українців можуть негайно призвати на війну на Донбасі

За його словами, кілька років тому ця цифра була набагато меншою.

От уявіть собі, декілька років тому лише 20% українців готові були зі зброєю в руках захищати нашу землю. А сьогодні – 89%,

– сказав Порошенко.

Глава держави підкреслив, що це демонструє прогрес українського суспільства, яке вірить в державу та її цінності.

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко повідомила, що у лавах Збройних сил України служить 25 тисяч жінок, які проходять службу на рівні з чоловіками-військовими.