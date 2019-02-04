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      Скільки українців ходять взимку босоніж та наскільки це корисно

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      Людей, які не носять взуття називають барефутерами, від англійської – босоногі. В Україні такий рух поки не дуже популярний. Проте ті, хто вже це практикує, запевняють: життя стало кращим.

      Так, киянин Андрій Новосьолов ходить без взуття вже 13 років.

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      Ще з дитинства Андрій любив бігати без взуття, відчувати землю під ногами. Тоді батьки не дуже сприймали таке захоплення. Тому відмовитись від взуття чоловік вирішив у 34, коли мав власну родину.

      Вже через півроку він побачив користь від ходіння босоніж – в нього перестала боліти спина, а ще позбувся плоскостопості.

      Андрій Новосьолов ходить пішки понад 10 років
      Андрій Новосьолов ходить пішки понад 10 років

      Андрій ходить босоніж, якщо надворі температура не нижче семи градусів. За ці роки він жодного разу не хворів, і жодної інфекції не підхопив, хоча декілька разів вганяв уламки скла. У 2014 році чоловік створив спільноту київських барефутерів, тобто босоногих. Наразі ж їх лише декілька. Загалом по Україні їх до 20-ти.

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      Одна з них мешкає у Чернігові – Іванна Красносільська, вона бореться за чистоту. На прогулянки дівчина йде з пакетом і по дорозі збирає чуже сміття. Таким чином намагається внести свій вклад в очищення природи. Загартовувати тіло Іванна почала ще з літа 2017-го року. Ходила боса літом, потім восени, а потім вже і взимку.

      Іванна Красносільська протягом року ходить босоніж
      Іванна Красносільська протягом року ходить босоніж

      Сьогодні вона виходить навіть в сильний мороз легко вдягнута та босоніж. В Чернігові місцеві мешканці її сприймають по-різному. Одні просто дивляться із здивуванням, інші підходять, спілкуються, пропонують купити взуття, хвилюються, щоб вона не поранилась.

      "Пускають мене всюди – і в театр, і у філармонію, і в автобуси, тобто в будь-які установи. Але всюди люди дивуються: як у мене це виходить і чи не боюся я поранитися", – говорить Іванна.

      Чи варто практикувати прогулянки босоніж взимку?

      Лікарі таку практику не засуджують, проте кажуть – треба бути обережними.

      Якщо людина загартовується, починаючи від осені до зими, то це буде корисно, бо це стимуляція точок і розвантаження ступні. Але якщо людина вперше стане на сніг – можуть бути гострі запалення сечовидільної системи та горла,
      – розповіла терапевт-кардіолог клініки Борис Марина Ярова.

      До того ж, лікарі всім радять періодично знімати взуття, адже така проста процедура позитивно впливає на роботу всього організму. Такий собі точковий масаж. А для тих, хто гидує ходити босоніж вулицею, можна купити спеціальний коврик – 10 хвилин ходьби на ньому буде достатньо.

      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Здоров'я Новини України Здорове життя Новини Києва Новини Чернігова
      Джерело: 24 канал
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