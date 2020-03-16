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      Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС

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      Скільки українців за кордоном хворіють на Covid-19 / Колаж 24 каналу

      Серед українців, які перебувають за кордоном, є інфіковані коронавірусом Covid-19. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, скільки саме та у яких країнах.

      Станом на початок 16 березня підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 9 українців.

      Зверніть увагу В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ

      Серед них 3 – це випадки, зафіксовані на території України, 6 – випадки, зафіксовані за кордоном:

      • Німеччина – 2 людини,
      • Італія – 2 людини,
      • Молдова – 1 людина,
      • Об'єднані Арабські Емірати – 1 людина

      5 українців за кордоном одужали, про випадки одужання безпосередньо в Україні наразі інформації немає.

      На жаль, маємо і два смертельних випадки: в Україні померла жінка з Радомишля, ще одна українка померла в Італії 13 березня.


      Українці за кордоном, що заразилися коронавірусом / Інфографіка МЗС

      Нагадаємо, з 12 березня до 4 квітня в Україні запровадили загальнонаціональний карантин.

      У МЗС також нагадали, що до України евакуювали 170 людей:

      • 45 з Китаю 20 лютого,
      • 2 – з круїзного лайнера Grand Princess 12 березня,
      • 123 людини з Італії 15 березня.

      Що таке коронавірус SARS-CoV-2?Це вірус, який викликає небезпечну пневмонію CОVID-19. Він походить з китайської провінції Ухань, де його виявили наприкінці 2019 року.

      Зараз вірус зафіксовано у понад 130 країнах світу, серед яких і Україна. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала хворобу пандемією.


      МЗС нагадує: до низки країн не варто подорожувати через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус в Україні МЗС України Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини України
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