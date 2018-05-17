Скільки українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу у Росії

Вже невдовзі у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. Відвідати футбольні матчі, а відтак і країну-агресор, планує чимало українців.

За даними ФІФА, кількість українців, які вже мають квитки на матчі Чемпіонату світу-2018 у Росії, становить 5,2 тисячі осіб. Про це повідомляє "Футбол24".

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При цьому у ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів анексованого Росією Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Варто додати, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію на матчі чемпіонату світу з футболу. У відповідь російське МЗС навіть "заговорило" українською мовою.