14:15
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Скільки українців купили квитки на Чемпіонат світу з футболу у Росії

955 Читать новость на русском
Квитки на ЧС-2018 у Росії
Квитки на ЧС-2018 у Росії

Вже невдовзі у Росії стартує Чемпіонат світу з футболу. Відвідати футбольні матчі, а відтак і країну-агресор, планує чимало українців.

За даними ФІФА, кількість українців, які вже мають квитки на матчі Чемпіонату світу-2018 у Росії, становить 5,2 тисячі осіб. Про це повідомляє "Футбол24".

Читайте також: Сімферополь у Молдові, Сочі в Туреччині: до ЧС-2018 у Росії випустили нову загарбницьку карту

При цьому у ФІФА не конкретизують, з яких саме регіонів України надійшли заявки. Тобто невідомо, чи є серед них заявки жителів анексованого Росією Криму та окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Варто додати, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін рекомендує українцям утриматися від поїздок в Росію на матчі чемпіонату світу з футболу. У відповідь російське МЗС навіть "заговорило" українською мовою.

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 54
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2418
Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
сьогодні, 13:16 Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
Настя Сукач 1277
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сьогодні, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
сьогодні, 09:03 День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
Ірина Полицька 4 24602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук