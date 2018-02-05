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Скільки українців мріють про еміграцію: вражаючі дані

23:43, 5 лютого 1033 Читать новость на русском
Кожен третій українець хоче емігрувати
Кожен третій українець хоче емігрувати / Фото з відкритих джерел

Дані, оприлюднені Київським міжнародним інститутом соціології, демонструють бажання третини населення України виїхати за кордон.

Про це йдеться у статті Наталії Лебідь для сайту "24".

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Так, за даними соціологів, 6,3% опитаних готові поїхати з України і роблять для цього певні кроки, 10,8% – "в принципі готові, але для цього поки що нічого не робили", ще 20% – "поки не готові, але хотіли б, за умови сприятливих обставин".

При цьому 29,1% опитаних заявили, що вони розмірковують про те, щоб виїхати з України, а 63,6% – що це не спадало їм на думку. Ще 7,3% не визначилися з відповіддю. При цьому з тих, хто має намір залишити Україну, 55% – молоді люди у віці від 18 до 29 років; 44% – від 30 до 39 років; 33% – 40-50-річні.

З тих, хто готовий виїхати, 40% – люди з вищою освітою; 27,6% – з середньою спеціальною; 23,2% – із середньою і 17,8% – з неповною середньою освітою. Про те, щоб виїхати з України, замислюються 32% всього чоловічого населення країни і 27% – жіночого, на Заході про це думають 34% мешканців, у центральному регіоні – 27%, на півдні країни – 29%, на сході – кожен четвертий.

40% з тих, хто планує виїзд, були за кордоном як туристи; 42% – були у закордонних відрядженнях, 45,5% – навчалися за кордоном. 23% з числа тих, хто ніколи не був за межами України, готові пошукати щастя за кордоном слідом за друзями, сусідами і товаришами по службі.

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Коментуючи отримані дані, видання "Дзеркало тижня", яке, власне, і замовило КМІСу це дослідження, зазначає наступне: "За різним даними, за межами України заробляють на життя від шести до восьми мільйонів наших громадян. Втім, частково вже не тільки наших, бо тенденція "виїхати, заробити й повернутися" переростає у "виїхати, влаштуватися й залишитися".

"Міжнародна організація з питань міграції зазначає, що серед вивчених нею країн південного сходу Європи українці становлять найбільшу частку трудових мігрантів із вищою освітою (дослідження 2016 року). І саме в цьому бачать головну загрозу для України, яка стрімко втрачає освічених і досвідчених фахівців (інженерів, лікарів, фахівців ІТ-сектору, агрономів і викладачів). Ба більше, для самих людей це теж згубно, адже кваліфіковані трудові мігранти втрачають згодом свої навички, бо часто займаються "непрофільною" діяльністю — один із трьох українських мігрантів із вищою освітою виконує роботу, яка не потребує такої високої кваліфікації", – говориться у статті.

Враховуючи мільйони тих, що вже виїхали, і розуміючи масштаб тих, хто має намір, стає ясно, що людська кровотеча набула масштабів загрози національній безпеці (…). За прогнозами Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України, якщо показники народжуваності, тривалості життя й міграції залишаться незмінними, то до 2050 року в Україні залишиться не більше ніж 32 млн жителів, при цьому частка громадян, старших за 60 років, зросте у півтора раза. І це з урахуванням тільки демографічного чинника, без міграційного убування,
– зауважує видання.

Детальніше читайте у публікації: Самі не вдома: чому масова еміграція українців стає загрозливою

Теги: Новини політики Новини України Іммігранти соціологічне дослідження
Джерело: 24 Канал
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