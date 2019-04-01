Скільки українців не прийшли на вибори президента-2019

У голосуванні на виборах президента України, яке відбулося 31 березня, не взяли участі майже 11 мільйонів виборців.

За даними Центральної виборчої комісії, загалом у списки було внесено 29 мільйонів 468 тисяч 783 осіб.

Читайте також: Президентські вибори-2019: як і за кого голосували українці за кордоном

Водночас, кількість українців, які отримали виборчі бюлетені на президентських виборах, становить 18 мільйонів 711 тисяч 933 особи.

Таким чином, 10 мільйонів 756 тисяч 850 виборців не прийшли на вибори.

Загалом, явка виборців по Україні становила 63,48%. За даними ЦВК, загальна кількість територіальних виборчих округів в Україні – 199.

Якою була явка виборців на президентських виборах

Підрахунок офіційних результатів:

Володимир Зеленський – 30,23%

Петро Порошенко – 16,65%

Юлія Тимошенко – 13,14%

П'ятірку лідерів замикають Юрій Бойко та Анатолій Гриценко із показниками 11,48% та 7,07%.

Хто виходить у другий тур за результатами екзит-полу?Володимир Зеленський лідирує в першому турі голосування на виборах президента України з 30,4%. Чинний президент Петро Порошенко набирає 17,8%, а лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко – 14,2%.



Замикають топ-5 лідерів президентських виборів-2019 кандидат від "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко, якого підтримали – 9,8% виборців, та лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко – 7,1%.





Результати екзит-полу першого туру виборів президента України

Дивіться відео, як пройшли президентські вибори 2019