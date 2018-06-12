Скільки українців обрали лікаря первинної ланки: з'явилася нові дані
8 мільйонів українців вже обрали для себе лікаря первинної ланки в межах загальнонаціональної кампанії "Лікар для кожної сім’ї". Дані оприлюднено станом на 12 червня.
Про це повідомляє Укрінформ.
Читайте також: Реформаторка та руйнівниця міфів: топ-факти про Уляну Супрун
З початку загальнонаціональної кампанії "Лікар для кожної сімї" 8 млн 40 тисяч 112 пацієнтів уклали декларації з лікарями первинної ланки - терапевтами, сімейними лікарями та педіатрами,
– йдеться у повідомленні.
Наразі в системі електронної охорони здоров'я E-Health зареєстровано понад 21 тисячу лікарів первинної ланки та більше 1,2 тисячі медичних закладів.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі